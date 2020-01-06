https://static.news.ru/photo/ee593654-3228-11ea-85ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная атака Ирана на американские авиабазы в Ираке является свидетельством набирающей обороты эскалации, о возможности которой предупреждала Россия, объяснили в МИД РФ.

То, о чём мы говорили в начале, набирает обороты. А именно эскалация, — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она добавила, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.

27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».