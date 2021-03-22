«Мы ничего не навязываем»: Путин ответил на отказ ЕС от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/fd998870-8b1f-11eb-b02c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Когда звучат заявления, что Европе не нужна российская вакцина «Спутник V», возникает вопрос, чьи интересы поддерживаются — граждан или фармкомпаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не навязывает свою вакцину.

Один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам не нужен «Спутник V». Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем, — подчеркнул политик на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

Речь идёт о высказывании еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. По его словам, Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V», поскольку в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета. Он также отметил, что приоритет отдаётся вакцинам, производимым на территории Европы, и указал на то, что Россия имеет «проблемы с производством».

Когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос, чьи интересы защищают и представляют такие люди. Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас ещё чему-то пытаются учить, ещё санкции против нас какие-то вводят, — отметил Путин, добавив, что это их собственный выбор.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) — регулятор Евросоюза — пока не даёт одобрения применению в ЕС «Спутника V». Несмотря на это, ряд стран, в частности Венгрия и Словакия, запустили вакцинацию российским препаратом в экстренном порядке, не дожидаясь решения ЕМА.

Ранее сообщалось, что Италия стала первой страной в ЕС, заявившей о производстве «Спутника V» на своей территории. О достижении договорённостей сообщила Итало-Российская торговая палата. По данным Российского фонда прямых инвестиций, контракт был подписан с Adienne Srl, дочерним предприятием швейцарской фармацевтической компании. Производство планируется начать в июле, а объём выпуска может достичь 10 млн доз в год. Об этом писал NEWS.ru.