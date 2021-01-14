Эксперт оценил последствия выхода России из Договора по открытому небу

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Политолог и ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в разговоре с NEWS.ru оценил, чем может обернуться для России выход из Договора по открытому небу (ДОН). По его мнению, серьёзных последствий этот шаг не понесёт. ДОН — «‎джентльменское соглашение» и страна без него «не ослепнет», утверждает он. Максимум, что ждёт Россию, это охлаждение отношений в общеполитическом смысле, считает эксперт.

Это может усложнить какие-то определённые аспекты политической жизни, но в целом с военной точки зрения это фундаментально ситуацию не меняет. Серьёзного технологического урона, вроде того, что мы ослепнем, не будет. «Открытое небо» для нас не так принципиален. Потому что современные средства разведывательной связи позволяют давно обходить такого типа договоры. У нас такие спутники, что если мы сильно захотим, сможем рассмотреть любой объект, — сообщил Абзалов.

Абзалов уверяет, что «объекты просматриваются, все и так знают, где что находится, современные каналы коммуникации позволяют это оперативно высвечивать».

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба Договора по открытому небу (ДОН) находится под большим вопросом.