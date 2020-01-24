https://static.news.ru/photo/8838adbc-3eb9-11ea-8343-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке поблагодарил президента РФ Владимира Путина за визит в страну.

Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль! — написал Нетаньяху в своём аккаунте в Twitter.

Путин прибыл в Израиль 23 января — впервые за восемь лет. Он принял участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова израильского лидера Реувена Ривлина о бывшей соседке Владимира Путина.