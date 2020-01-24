Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке поблагодарил президента РФ Владимира Путина за визит в страну.
Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль! — написал Нетаньяху в своём аккаунте в Twitter.
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Путин прибыл в Израиль 23 января — впервые за восемь лет. Он принял участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова израильского лидера Реувена Ривлина о бывшей соседке Владимира Путина.
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