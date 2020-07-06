МВД заявило о попытках внешнего воздействия на россиян во время голосования

https://static.news.ru/photo/01db545c-bf9e-11ea-8f61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел РФ зафиксировало несколько попыток внешнего воздействия на волеизъявление россиян во время голосования по поправкам к Конституции РФ.

Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путём фейковой информации, — сказал замглавы МВД России Игорь Зубов, выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что фейковая информация распространялась с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, которые были зарегистрированы за рубежом.

Мы получали такую информацию сами, по своим источникам, — сказал Зубов.

Он добавил, что вся информация о подобных фактах направлялась в территориальные органы для проверки, подавляющее большинство их не подтвердилось.

В настоящее время проводится их правовая оценка, — сказал замглавы МВД.

По его словам, несмотря на то, что эта информация носила фейковый характер, она активно использовалась, тиражировалась и, вероятно, будет использоваться в попытках очернить голосование.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что в ходе работы мониторинговой группы с марта по 2 июля было выявлено порядка пяти-шести тысяч фейковых материалов, касающихся вопросов, связанных с Конституцией РФ, ходом разработки и принятия поправок в неё.

Руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич сообщил NEWS.ru, что за три недели июня было выявлено порядка 200 фейковых новостей от СМИ-иноагентов, работающих в российском информационном поле.

Скандалы сопровождали конституционную реформу с её самого начала, и с приближением дня голосования участились. Так, 17 июня департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года. На записи присутствует голос, якобы принадлежащий замруководителя ведомства Марине Смирницкой, говорящей о необходимости пройти регистрацию на электронное голосование.

26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность принуждения людей к голосованию, заявил, что количество фейков по ситуации вокруг плебисцита зашкаливает. Два дня спустя общественный штаб московских наблюдателей сообщил, что разоблачил фейк о подготовке вброса стопки бюллетеней.

Давая оценку происходящему, глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что ложные новости только подтверждают, что никаких реальных нарушений не происходит.

Общероссийское голосование по поправкам было перенесено с 22 апреля на 1 июля из-за пандемии. Это был основной день, но власти растянули процедуру на неделю, объясняя это необходимостью не допустить скученности ввиду ситуации с распространением коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого «обнуления», то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях. Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу , что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%.

Вечером 1 июля, жители Москвы и Санкт-Петербурга вышли на акцию против поправок. В демонстрациях участвовали сотни человек, писал NEWS.ru.