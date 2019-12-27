https://static.news.ru/photo/ebaf2c2c-2898-11ea-8396-fa163e074e61_660.jpg Фото: petrovka38.ru

В МВД России предложили добавить в Уголовный кодекс новую статью о наркотиках. Она будет регламентировать ответственность за пропаганду в Интернете потребления и оборота запрещённых веществ, а также культивирования содержащих их растений.

Кроме того, часть вторую статьи 230 УК РФ предлагается дополнить таким квалифицирующим признаком, как склонение к потреблению наркотиков с использованием СМИ либо Интернета. Одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части определения подсудности и подследственности преступления, предусмотренного проектной статьёй 230.3 УК РФ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



В настоящий момент законопроект выставлен на общественное обсуждение.

Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме решили провести парламентские слушания после публикации спецпроекта «Россия под наркотиками». Авторы расследования утверждают, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в Даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через этот ресурс ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещёнными веществами. Директор по развитию GROUP-IB Дмитрий Буянов заявил депутатам, что в стране замалчивается эта проблема, зато в СМИ муссируются негативные новости о других государствах.

