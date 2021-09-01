«Мужской разговор»: Зеленский о переговорах с Байденом и обещаниях по НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с журналистами после встречи с коллегой из США Джо Байденом. Он сообщил, что атмосферу переговоров нельзя назвать «солнечной», хоть беседа и была продуктивной.

По словам Зеленского, у них с Байденом был «мужской разговор». Также он заявил, что глава США поддержал членство Украины в Севератлантическом альянсе.

Мы говорили о месте и роли, где Украина в этом альянсе ... Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО. Но каким будет путь, мне сейчас сложно сказать, — добавил президент Украины.

Единственное, о чём он забыл спросить американского коллегу — это о его визите в Киев. Но зато министр обороны Ллойд Остин обещал посетить страну.

Тот факт, что встреча длилась не один час, как было запланировано, а два, говорит о том, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога», подвёл итог Зеленский.

Ранее стало известно, что переговоры не обошлись без эксцессов. На видео, которые попадают в соцсети, слышно, что журналистов, которых пустили на встречу, совсем не интересует Украина. Они больше озабочены Афганистаном и, игнорируя Зеленского, пытались задать Байдену вопросы по Кабулу.