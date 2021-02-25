«Мужик не промах»: Сатановский высказался о налоговой реформе Чубайса

https://static.news.ru/photo/b94ecde6-77a7-11eb-a2b4-96000091f725_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Политолог Евгений Сатановский жёстко прошёлся по Анатолию Чубайсу за предложения по реформе Налогового кодекса. Эксперт считает, что бывший глава «Роснано» намеренно игнорирует действительно важные вещи, происходящие в стране, на фоне своих инициатив.

Главная идея реформы Чубайса заключается в том, чтобы разделить все предприятия в России на две зоны по принципу экологичности: зелёную и не зелёную. Спецпредставитель президента заявляет, что такой реформы больше нет нигде в мире и Россия может стать первой страной, которая реализует подобную систему.

Его последние предложения по реформе налоговой системы заставляют ему аплодировать. Какие выбраны формулировки! Как классно всё обосновал! Мужик не промах — это про него. Ни слова про уничтожение промышленности. Ни звука про то, что недоуничтоженную, недосогнутую и недоприспособленную под дорогие и неэффективные западные технологии Россию надо под них как-нибудь всё-таки согнуть, — возмущается Сатановский в своём Telegram-канале.

В «заботах» об экологии, уверен политолог, Чубайс игнорирует те же «мусорные» проблемы в стране и полный развал промышленности при принятии предложенных экс-главой «Роснано» поправок. Сатановский уверен, что опрос о налоговой реформе уже решён благодаря наработанному авторитету Чубайса. У него есть и нужный «аппаратный вес», и связи наверху, так что все его «хотелки» будут приняты.

А что потом будет, кого вообще волнует? Он по-любому свои сливки снимет, — резюмирует эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выступил с предложением о реформировании Налогового кодекса и кредитного урегулирования. Чубайс считает, что нужно изменить систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода.