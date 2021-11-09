Муж Скабеевой показал свой «хорошенький» кабинет в Госдуме

Муж телеведущей Ольги Скабеевой депутат Госдумы Евгений Попов показал свой рабочий кабинет. Соответствующий видеоролик парламентарий выложил в своём Telegram-канале.

Видеозапись начинается с приветствия в коридоре здания Государственной думы, а затем народный избранник заходит в свой кабинет под номером 1246. Попытка Попова поднять жалюзи удаётся не с первого раза. Вскоре ему удаётся показать вид на северную часть центра Москвы и на Московский художественный театр имени Чехова.

Муж Скабеевой добавил, что работает он интенсивно. Он также отчитался перед избирателями в том, что уже направил в органы власти более 30 депутатских запросов.

Ранее ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева опубликовала видео с президентом США Джо Байденом. В подписи под роликом знаменитость назвала главу Белого дома «дедом». Ролик появился в её Telegram-канале.

В кадре Байден запечатлён на встрече с папой римским Франциском. Он пожимает понтифику руку и заявляет, что тот является «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол в Америке». Неизвестно, пошутил ли американский лидер, однако телеведущая задалась вопросом, знал ли Байден, с кем он встретился?