Статус Государственного совета изменится. Ведомство войдёт в структуру исполнительной власти, рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Политик также попросил коллег не путать Госсовет с Советом Федерации — законодательным органом,
Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, а мы <...> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти, — заявил чиновник во время встречи с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме.
Мутко также прокомментировал отставку правительства России. По его словам, событие связано с запросом на изменения.
15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российский президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию допустил проведение референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Среди прочих изменений предлагается наделить Госдуму дополнительными инструментами по влиянию на формирование кабинета министров.
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