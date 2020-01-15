https://static.news.ru/photo/79e5021a-37b1-11ea-9d3d-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статус Государственного совета изменится. Ведомство войдёт в структуру исполнительной власти, рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Политик также попросил коллег не путать Госсовет с Советом Федерации — законодательным органом, пишет ТАСС.

Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, а мы <...> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти, — заявил чиновник во время встречи с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме.

Мутко также прокомментировал отставку правительства России. По его словам, событие связано с запросом на изменения.

15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию допустил проведение референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Среди прочих изменений предлагается наделить Госдуму дополнительными инструментами по влиянию на формирование кабинета министров.