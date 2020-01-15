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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию и заявила, что роль парламента должна быть выше.

По её словам, право утверждения главы правительства, его заместителей и министров придаст законодательному органу большую значимость. Кроме того, это повысит ответственность парламентариев. Матвиенко также согласилась с Путиным в том, что...