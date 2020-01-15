Отставка российского правительства связана с запросом на изменения, считает исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко. Об этом он заявил в рамках Гайдаровского форума.
Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами, —
цитируетМутко ТАСС.
Российский премьер Дмитрий Медведев считает правильным на фоне предложенных главой РФ предложений об изменении Конституции уйти кабинету министров в отставку в действующем составе.
Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
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