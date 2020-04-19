Мурашко призвал поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией

https://static.news.ru/photo/364c0354-824e-11ea-80bf-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что необходимо поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией и совершенствовать механизмы реагирования на вызовы, подобные коронавирусу.

Мне хотелось бы сделать три вывода. Первое — поддержать усилия ВОЗ. Второе — мы должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями. Третье — это глобальный вопрос доступа и обеспечения медпродукции, — сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран G20 .

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались. В США количество заболевших превысило 700 тысяч. Президент страны Дональд Трамп обвинил в этом организацию. Он уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше. В итоге Штаты решили приостановить финансирование ВОЗ.

16 апреля представители стран «Большой семёрки» обсудили действия Всемирной организации здравоохранения в ответ на вспышку коронавируса и призвали ВОЗ изменить подходы к работе и реформироваться, писал NEWS.ru.