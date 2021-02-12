«Можно и надорваться»: Турции посоветовали оставить мечты о юге России

https://static.news.ru/photo/fa64faac-6dbc-11eb-bfbe-96000091f725_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Турции следует оставить мечты о юге России, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя карту с прогнозом расширения турецкой зоны влияния.

По его словам, все эти планы выглядят «весьма нелепо» и напоминают отрывок из научно-фантастического жанра.

Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов, — подчеркнул он.

Гемпель отметил, что турецкие власти активно присматривались к Крыму, когда он ещё входил в состав Украины. Тогда Анкара развернула на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Однако, добавил он, теперь Крым стал законной частью России, с которой такие «закулисные игры не пройдут», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, российские политики прокомментировали турецкую карту, на которой к 2050 году в сферу влияния Турции должны войти ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России.

Ранее ведущий программы на одном из главных телеканалов Турции TRT1 в прямом эфире показал, как может измениться территория страны к 2050 году. Оказалось, что турецкие владения, по его мнению, должны значительно расшириться за счёт территорий других государств — так, внутри государственной границы Турции оказались в том числе Крым и Донбасс. Карта Турции в 2050 году выглядит действительно масштабной — многие пользователи Сети назвали это «новой Османской империей». В состав страны, согласно авторам сюжета, войдут Армения, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Абхазия, Осетия, Ирак и множество других расположенных рядом государств.

Не обойдена вниманием и Россия. В частности, турецкими, согласно телеканалу, должны стать Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области, также Ставропольский край и Краснодарский край, Крым, Адыгея, Чечня, Дагестан, Чувашия и другие территории. На украинской территории должны перейти под флаг с полумесяцем Луганская и Донецкая области.