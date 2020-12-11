«Может быть всё, что угодно»: Путин прокомментировал ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/77988bda-3bc5-11eb-a178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Это может быть всё, что угодно, были случаи отравлений в новейшей истории, но давайте разберёмся, — сказал российский лидер.

По его словам, Москва готова получить материалы по инциденту с Навальным, чтобы понять, где конкретно было найдено нервно-паралитическое вещество, но их никто не даёт и не объясняет причин.

Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут, — подчеркнул президент, отвечая журналисту Николаю Сванидзе.

Путин объяснил, что если человек чуть не умер, то это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Проверкой по ситуации с Навальным занимаются прокуратура и Следственный комитет, анализируются материалы, находящиеся у следственных органов, отметил глава государства.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

В сентябре токсикологи бундесвера заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального.