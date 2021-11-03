«Мозги промывают»: политолог высказался о претензиях Украины на регионы РФ

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников посоветовал России не обращать внимания на высказывания писателя-фантаста Петра Кралюка. Тот заявил, что Украине «из-за этнического состава» должны принадлежать пять регионов РФ, сообщает РЕН ТВ.

В ответ на это политолог назвал писателя «не очень здоровым» человеком, слова которого ничего не значат.

Процент на голову больных людей примерно во всём мире одинаковый: в России столько же, сколько на Украине, на Украине столько же, сколько во всём мире, — сыронизировал Солонников.

Эксперт добавил, что такие люди всё время делают какие-то странные заявления. Например, о том, что Александр Македонский был украинцем, египетские пирамиды построили украинцы.

Иисус Христос был украинцем, Чёрное море выкопали древние укры. Ну сейчас написали о том, что часть российских земель принадлежит Украине, — резюмировал политолог, отметив, что на самом деле это всего лишь чьё-то частное мнение.

Официальной позицией Украины такие слова считать нельзя, поэтому и относиться серьёзно к подобным высказываниям тоже не стоит.

Мнение писателя-фантаста? Ну мало ли о чём он там написал. Хоть о том, что украинцы первыми слетали на Луну и Луна принадлежит Украине, — добавил Солонников.

А вот к чему России надо серьёзно относиться, так это к официальной позиции Киева, например к желанию украинских властей вернуть Крым. Что же касается высказывания про присвоение российских регионов, то оно вряд и может повлиять на мнение украинцев. Хотя сейчас в стране полностью модерируется информационное пространство. Власти применяют жесточайшую цензуру, закрывают телеканалы, отнимают лицензии и права собственности на СМИ, отметил Солонников.

Такой вакханалии, такого давления на СМИ давно нет нигде. В России такого не было никогда, нет и сейчас. Выступление малозначимого писателя — капля в море. Там мозги промываются намного серьёзнее, — резюмировал эксперт.

Ранее украинский писатель и философ Пётр Кралюк заявил о пяти российских областях, которые должны «принадлежать Киеву». По его словам, в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Передача земель произошла в СССР.