Москву обвинили в срыве заседания Совета Россия — НАТО

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Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны. Об этом говорится в докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года.

С февраля НАТО неоднократно предлагала России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО-Россия в 2020 году так и не состоялся, — цитирует РИА Новости доклад.

В документе уточняется, что на совете в 2020 году планировалось обсудить вопросы «международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости». При этом Столтенберг отметил, что контакты на высоком уровне между представителями НАТО и РФ в прошлом году всё-таки были.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации, в частности, в борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа Совета затормозилась.

Как писал NEWS.ru, ранее Йенс Столтенберг оценил угрозу, которую, по его мнению, Россия может представлять для Североатлантического альянса. Он отметил, что в настоящее время по крайней мере военной опасности нет. Однако, генсек НАТО заметил, что Россия «утверждается и использует военную мощь против своих соседей — Грузии и Украины».

Столтенберг отметил важность восстановления трансатлантических отношений после «травмирующих» четырёх лет пребывания у власти в США Дональда Трампа. Также он оценил угрозу со стороны Китая и выразил солидарность с Евросоюзом, который ведёт санкционную борьбу с Турцией.