https://static.news.ru/photo/d3099a04-35db-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры премьера правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и руководителя Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара могут стать очередным этапом урегулирования конфликта в стране. Встреча лидеров проходит в Москве. Шансы на достижение договорённостей, даже промежуточных, выше, чем на других площадках, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

Он добавил, что основными игроками в процессе урегулирования ливийского конфликта являются Турция и РФ. Но любые соглашения должны получить одобрение в ООН. По его словам, для конкретных результатов потребуется несколько раундов переговоров, пишет РИА Новости.

Можно судить только по аналогии: сирийский процесс, а до этого — хотя это условная аналогия, но всё же — Босния и Герцеговина 25 лет назад. В такого рода конфликтах нужна серия встреч, серия переговоров, активность международных посредников и участников, — рассказал Лукьянов.

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе страны с 12 января.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари объяснил, что от другой стороны ожидаются те же действия, иначе перемирие прекратится и ответ будет жёстким.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сарраджа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил ввести в Ливию миротворцев из ЕС. Он также напомнил о модели урегулирования конфликта в Ливане.