Четверг, 8 августа, вполне может стать красным днём календаря для политической элиты страны. Оказалось, что присутствующие в ГД партии могут объединиться. Для этого им понадобился внешний враг. К негодованию депутатов Госдумы РФ подключился и Совет Федерации РФ.

Последние три дня ситуация развивалась стремительно. Первыми разобраться с внешними силами, вмешивающимися в суверенные дела России, потребовали лидеры «Справедливой России» и ЛДПР.

Мы всегда были против вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны. Мы считаем недопустимым, чтобы США, Германия, Франция делали какие-то нам замечания... что якобы нарушения происходят со стороны правоохранительных органов. В августе, я думаю, не позднее 20-го числа, обязательно будет заседание... на котором мы заставим выступить перед нами и ответить на наши вопросы представителей тех агентств, стран, журналистских объединений и дипломатов... почему они совершили те недопустимые действия, которые можно охарактеризовать только лишь как нарушение общепринятых норм, — заявил во вторник Владимир Жириновский.

В среду его поддержали в КПРФ, а затем и в «Единой России». Геннадий Зюганов предложил не ограничиваться заседанием комитета.

У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета безопасности, и на экстренном собрании совета Государственной Думы. Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание, — был настроен очень серьёзно Зюганов.

Геннадий Зюганов (справа) Сергей Булкин/News.ru

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев добавил, что Госдума проведёт полноценное парламентское расследование относительно вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Мы с вами хорошо помним, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах Америки, в европейских государствах, проводили расследования, но никаких убедительных доказательств предъявлено не было. Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провёл свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела, — сказал Исаев журналистам.

И это расследование уже началось. В среду же комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в правоохранительные органы и надзорные ведомства относительно сведений об иностранном вмешательстве в российские выборы.

А в четверг в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы комиссии по защите госсуверенитета. О итогах «мозгового штурма» поведал глава этой комиссии Андрей Климов.

Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились, — сообщил Климов.

По его словам, российским экспертам удалось выявить факты недобросовестного освещения выборов в Москве со стороны органов госпропаганды ряда иностранных стран, а также «неприемлемых» действий представителей дипломатического корпуса в Москве.

Также речь идёт об участии в протестных акциях лиц, проходивших определённую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства... На основании рассмотрения доступных нашей рабочей группе материалов мы планируем разработать конкретные предложения в части пресечения любых попыток вмешательства в суверенные дела России, — подытожил Климов.

Теперь слово, очевидно, за Госдумой. За консультациями 19 или 20 августа, без сомнения, будет очень интересно понаблюдать. В том числе и американским дипломатам. В США ведь, как известно, денег на ветер не бросают. Или начали?