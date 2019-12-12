https://static.news.ru/photo/9ac4aab2-1cdb-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва взаимно признала двух дипломатов ФРГ персонами нон грата в РФ в связи с выдворением из Германии двух сотрудников российского посольства.

Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому это вынужденная мера взаимности, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что данный инцидент не станет «каким-то негативным фактором» для развития диалога с ФРГ.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы немецких властей. Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Германии считает «неправильным сигналом» принятое Москвой решение объявить двух немецких дипломатов персонами нон грата. В Берлине такую позицию российской стороны расценили как необоснованную, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ.