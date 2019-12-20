https://static.news.ru/photo/4454d532-23fa-11ea-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил в субботу, 21 декабря, проведение всеобщих выборов на палестинских территориях и ситуацию на Ближнем Востоке с вице-премьером Палестины Набилем Абу Рудейной. Стороны поддержали необходимость «скорейшего восстановления палестинского национального единства на платформе ООП» (Организации освобождения Палестины).

Согласно сообщению МИД России, в беседе также принял участие палестинский посол в Москве Абдель Нофал. Российская сторона одобрила подтверждённую «всеми палестинскими политсилами готовность к участию во всеобщих выборах на палестинских территориях». Переговорщики также обменялись мнениями по ближневосточному урегулированию.

Как ранее передавал NEWS.ru, Международный уголовный суд в Гааге начнёт расследование военных преступлений, совершённых на палестинских территориях. При этом обвинения могут быть выдвинуты как против палестинцев, так и против израильтян.