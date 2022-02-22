Москва устанавливает дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР. Об этом сообщает МИД РФ.

Россия нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии дипломатии, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Днём ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости донбасских республик, а также договора о сотрудничестве и взаимопомощи.

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 71 от 21 февраля этого года, сегодня, 22 февраля 2022 года. путём обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договорённость об установлении с этой даты дипломатических отношений, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров направил свои поздравления коллегам из ДНР Наталье Никоноровой и ЛНР Владиславу Дейнего.

Ранее сообщалось, что Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там отметили, что в адрес российских дипломатов с 2014 года поступали угрозы, но киевские власти не реагировали.