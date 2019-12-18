Москва настаивает на обязательной процессуальной очистке всех участников обмена пленными в Донбассе. Это выдача удостоверений личности и документов, которые подтверждают, что человек не будет подвергаться уголовному преследованию.
Поводом для таких требований стали предыдущие обмены: тогда переданные с украинской стороны участники не получили такие документы. Об этом рассказал полпред РФ на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов.
Киев должен выполнить достигнутые договорённости по процессуальной очистке участников обмена «всех установленных на всех установленных», — цитирует Грызлова «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в Минске не смогла согласовать обмен заключёнными между Киевом и Донбассом, сообщила представитель непризнанной Луганской народной республики Ольга Кобцева. По её словам, причиной стал тот факт, что украинская сторона не завершила необходимые процедуры: не была проведена процессуальная «очистка» людей.