https://static.news.ru/photo/029e0a0a-21d4-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: poroshenko/ twitter.com/Global Look Press

Москва настаивает на обязательной процессуальной очистке всех участников обмена пленными в Донбассе. Это выдача удостоверений личности и документов, которые подтверждают, что человек не будет подвергаться уголовному преследованию.

Поводом для таких требований стали предыдущие обмены: тогда переданные с украинской стороны участники не получили такие документы. Об этом рассказал полпред РФ на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов.

Киев должен выполнить достигнутые договорённости по процессуальной очистке участников обмена «всех установленных на всех установленных», — цитирует Грызлова «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в Минске не смогла согласовать обмен заключёнными между Киевом и Донбассом, сообщила представитель непризнанной Луганской народной республики Ольга Кобцева. По её словам, причиной стал тот факт, что украинская сторона не завершила необходимые процедуры: не была проведена процессуальная «очистка» людей.

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