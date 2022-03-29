Москва требует от Киева освободить задержанных работников «Росатома»
Захарова заявила, что Россия требует от Украины освобождения атомщиков с Ровенской АЭС
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
16:41, 29 марта 2022
Ровенская АЭСФото: atomic-energy.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия требует от Украины немедленного освобождения работников «Росатома», задержанных на Ровенской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости. По её словам, их удерживают уже больше месяца.
Вопиющая ситуация сложилась с четырьмя российскими сотрудниками дочернего предприятия «Росатома». Они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами, — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что РФ призывает МАГАТЭ оказать содействие в освобождении российских атомщиков.
Требуем от украинской стороны освобождения наших граждан и безопасного возращения в Россию, — подчеркнула она.
Ранее постоянное представительство России при международных организациях в Вене направило вербальную ноту в МАГАТЭ о том, что четверо российских специалистов-атомщиков насильственно удерживаются на Ровенской АЭС. Сообщается, что они находятся в железнодорожном вагоне, в котором доставили груз.