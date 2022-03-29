Москва требует от Киева освободить задержанных работников «Росатома»

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Итоги российско-украинских переговоров стали серьёзной заявкой на то, что военная спецоперация России на Украине уже близка к завершению, заявил первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа. По его словам, члены делегаций уже решили многие вопросы, пишет «Интерфакс». Чепа отметил, что на текущий момент необходимо определиться по некоторым нюансам касательно военного будущего Украины.

Хочется верить, что это серьёзная заявка на то, что эта войсковая операция уже близка к завершению. Многие вопросы практически решены. Нужно определиться по некоторым нюансам касательно военного составляющего будущего Украины,...