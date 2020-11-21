Москва сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/469b957e-2d72-11eb-87a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Договор по открытому небу между Россией и США был важным элементом двусторонних отношений, укреплял взаимное доверие и помогал осуществлять контроль над вооружениями, и выход Вашингтона из соглашения вызывает у российских властей сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что без участия США Договор по открытому небу «нежизнеспособен».

Как писал NEWS.ru, США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН), заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.

В МИД России заверяли, что постараются добиться полного соблюдения условий Договора по открытому небу другими участниками соглашения.