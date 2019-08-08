https://static.news.ru/photo/cfe9a146-b9af-11e9-bf96-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны.

Наше посольство в Киргизии уже прокомментировало, я видела с утра эти комментарии. Они сказали, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны, — сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также она добавила, что посольство рекомендует россиянам избегать района, в котором проводится спецоперация.

Вечером в среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 52 человека, скончался один из спецназовцев.

Как ранее писал News.ru, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял по спецназовцам, которые штурмовали его дом.