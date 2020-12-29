https://static.news.ru/photo/6709d65a-4a81-11eb-8d78-fa163e074e61_660.jpg Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД РФ на Смоленской площади Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва расширила список граждан Британии, которым запрещён въезд в РФ, передаёт 30 декабря 2020 года МИД РФ. В перечень попали подданные Соединённого Королевства, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности. В связи с этим в МИД РФ вызвали посла Лондона в РФ Дебору Броннерт.

Её известили, что принимаемые меры стали ответом на недружественные шаги Британии, связанные с принятием в октябре 2020 года необоснованных ограничений в отношении граждан РФ. Предлогом стало якобы их участие в инциденте с Алексеем Навальным.

Российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

Оппозиционер Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В ЕС заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва обновила и расширила ответный список граждан ФРГ, которым запрещено въезжать на территорию РФ. В него вошли представители руководства силовых и разведывательных структур Германии.

МИД РФ поясняет, что официальный Берлин долгое время последовательно нагнетал ситуацию вокруг «русского следа» во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году. Таким образом, создавался предлог для введения Евросоюзом нового пакета односторонних санкций против РФ.