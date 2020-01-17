https://static.news.ru/photo/a574d25a-3925-11ea-9af9-fa163e074e61_660.jpg Тбилиси Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва рассчитывает на то, что США и НАТО перестанут подстрекать грузинские власти к противостоянию с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИДа Сергей Лавров.

Он пояснил, что в настоящее время наблюдается наращивание военно-технического и политического сотрудничества Альянса и Штатов с Грузией. По словам Лаврова, это является реальной угрозой эскалации напряжённости и основным вызовом для безопасности на Южном Кавказе.

И.о. главы ведомства также отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в налаживании двусторонних отношений с Грузией. При этом указал, что на этот процесс негативно повлияли события, произошедшие в Тбилиси летом 2019. По его словам, Москва надеется, что власти страны извлекут урок из ответа российской стороны в виде приостановки авиасообщения, сообщается на сайте МИДа.

Ранее NEWS.ru писал, что грузинскую общественность возмутил возможный визит Лаврова в Тбилиси для участия в министерской встрече Совета Европы. Правящая партия пригрозила и.о. главы МИД РФ напомнить о «проблеме оккупированных территорий», а оппозиция — более массовыми протестами, чем в 2019 году.