Москва призвала Вашингтон отказаться от политики блокады и санкций

Посольство России в Вашингтоне призвало Белый дом отказаться политики блокады и санкций. Российские дипломаты назвали такой путь бесперспективным, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что посольство выпустило комментарий накануне намеченной на 21 апреля встречи на высоком уровне представителей США и Кубы. Они будут обсуждать проблемы миграции, и Россия поприветствовала подобный шаг.

Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике, — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила введение санкций против России уже на этой неделе. Одновременно с этим и Евросоюз планирует усилить антироссийские санкции, заявили в МИД Франции. Новый пакет мер будет направлен против экспорта российских энергоресурсов.