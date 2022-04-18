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Политика

Москва призвала Вашингтон отказаться от политики блокады и санкций

В посольстве России призвали США отказаться от политики блокады и санкций
02:29, 20 апреля 2022
Москва призвала Вашингтон отказаться от политики блокады и санкций Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press
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Посольство России в Вашингтоне призвало Белый дом отказаться политики блокады и санкций. Российские дипломаты назвали такой путь бесперспективным, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что посольство выпустило комментарий накануне намеченной на 21 апреля встречи на высоком уровне представителей США и Кубы. Они будут обсуждать проблемы миграции, и Россия поприветствовала подобный шаг.

Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике, — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила введение санкций против России уже на этой неделе. Одновременно с этим и Евросоюз планирует усилить антироссийские санкции, заявили в МИД Франции. Новый пакет мер будет направлен против экспорта российских энергоресурсов.

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