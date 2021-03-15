Москва призвала Киев уважать законный выбор жителей Крыма

https://static.news.ru/photo/b13ab536-8597-11eb-9618-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В МИД РФ призвали Киев уважать выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также назвала нелегитимными любые усилия Украины, направленные на возвращение полуострова.

Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Ещё раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на её территориальную целостность, — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

По её мнению, Киеву «не даёт покоя» приближение седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Она подчеркнула, что никакие санкции и водные блокады не смогут вернуть доверие крымчан украинским властям и никакие «платформы» не убедят их изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году.

Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские «инициативы», к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации, — заключила Захарова.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Крыму обратился к российским властям с призывом предоставить полный доступ на полуостров. Украинский министр в очередной раз обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму, а также заявил, что объекты ЮНЕСКО на полуострове подвергаются «варварскому обращению и разграблению».

Кулеба напомнил о создании Киевом нового консультационного формата «Крымская платформа» и призвал членов СБ ООН присоединиться к ней. Украинские власти в рамках этого формата планируют провести в августе саммит по вопросу возвращения Крыма.