Путин рассказал о стабилизации обстановки в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2fa20848-28cd-11eb-a7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции.

Он отметил, что российская сторона предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

Важно, что упомянутые договорённости соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, — подчеркнул.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле прокомментировали итоги договорённостей по Карабаху. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, самым ценным является то, что «пушки молчат» и «люди не гибнут».