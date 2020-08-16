Москва призвала Белый дом оценить преимущества саммита Совбеза ООН по Ирану

https://static.news.ru/photo/9f62501a-df9f-11ea-a7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предложение России по саммиту Совета безопасности ООН с участием Ирана и Германии остаётся на столе даже после заявления лидера Соединённых Штатов Америки. Сложившаяся ситуация требует, чтобы переговоры не откладывали, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне глава США отметил, что вряд ли одобрит предложение президента России Владимира Путина об организации саммита СБ ООН в режиме онлайн для обсуждения событий в Персидском заливе. Он подчеркнул, что «подождёт до окончания выборов» руководителя США, в которых он примет участие, пишет РИА Новости.

Президент РФ в очередной раз подтвердил приверженность Москвы соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по этой сделке.

Путин подчеркнул, что принятие СВПД в 2015 году стало крупным достижением политиков и дипломатов, позволившим предотвратить угрозу крупномасштабного вооружённого конфликта. Президент РФ в своём обращении указал, что Россия в 2019 году представила обновлённую концепцию безопасности в районе Персидского залива, в которой намечены конкретные шаги по разрешению «клубка проблем в этом регионе».

Как ранее сообщал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов принять участие в саммите «пятёрки» Совета безопасности ООН с участием Германии и Ирана по проблемам, связанным с иранской ядерной сделкой.