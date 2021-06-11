Москва приветствует передачу Азербайджаном 15 военных Армении

https://static.news.ru/photo/f662d702-64b3-11ea-9519-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва приветствует передачу Азербайджаном на родину 15 армянских военных. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Азербайджан передал Армении 15 военных в обмен на карты минных полей. Долгожданная и прекрасная новость. Приветствуем подобные шаги сторон, — сообщила Захарова.

Обмен произошёл 12 июня. Власти Армении передали Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян.

Как отметили в МИД Азербайджана, полученные минные карты спасут жизнь и здоровье десятков тысяч граждан республики, среди которых специалисты по разминированию, а также позволят вынужденным переселенцам быстрее вернуться домой.