Москва примет ответные меры на вступление Украины в НАТО

Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Украина станет членом НАТО, поскольку это будет означать приближение военной инфраструктуры к её рубежам. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире «Первого канала».

Он напомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев придерживается «безоговорочной линии» на членство страны в НАТО. В США это приветствуют, хоть и с оговорками.

Для России вхождение Украины в состав Альянса «потенциально опасно и тревожно», так как это означает, что в скором времени военная инфраструктура НАТО может приблизится к её границам.

Для нас это не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, — сказал Песков.

Ранее глава украинских вооружённых сил Валерий Залужный заявил, что в случае вступления его страны в ЕС и НАТО она одержит победу над Россией. По его словам, это значительно усложнит или даже сделает невозможными дальнейшие «попытки агрессии» РФ в отношении Украины.