Москва предупредила Киев о недопустимости силового сценария в Донбассе

https://static.news.ru/photo/234cb7e6-830e-11eb-be6d-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Россия предостерегает украинские власти от дальнейшей эскалации в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий, — цитирует её заявление ТАСС.

Захарова добавила, что российская сторона призывает Киев прекратить выдумывание новых документов и договорённостей и сосредоточиться на выполнении Минских соглашений.

10 марта в Луганской народной республике (ЛНР) возобновилось вооружённое противостояние между силами Народной милиции и украинской армией. Силовики обстреляли посёлок Михайловка. На следующий день ВСУ был обстрелян населённый пункт в Донецкой области. При этом был повреждён газопровод.

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что ВСУ стягивает войска к неподконтрольным Киеву территориям для проведения учений и тренировок. Однако в ЛНР считают, что Киев готовится к эскалации конфликта. Там также отметили, что предлагаемый Украиной «мирный план» является ультиматумом и шантажом, а не предложением для осуждения, писал NEWS.ru.