Москва предложила Вашингтону взаимно обнулить санкции в отношении дипмиссий

Россия предлагает США начать позитивную программу действий, обнулив взаимные ограничения на дипломатическое присутствие. Об этом рассказал российский посол в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов. Заявление дипломата опубликовано на сайте посольства РФ в США.

Многое тянет отношения назад. Проблем предостаточно. Наши граждане испытывают визовые трудности. Не возвращена захваченная несколько лет назад российская дипсобственность, в т.ч. в Сан-Франциско. Вводятся новые санкции. Мы же предлагаем позитивную программу действий, — заявил Антонов на открытии 10-го ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс».

В качестве первого шага российская сторона считает важным полностью «обнулить» на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга, отметил он.

С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Своё решение в дипмиссии увязали с запретом российских властей нанимать местный и иностранный персонал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в обрушении консульской службы в России. По её словам, американские власти должны набраться мужества и признаться в том, что они намеренно создали проблемы в консульстве. При этом РФ выдаёт американским гражданам визы «как в аптеке», несмотря на препоны со стороны Соединённых Штатов Америки.