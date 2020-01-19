https://static.news.ru/photo/92c906f0-3af9-11ea-8ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Фаиз Сарадж были приглашены на берлинскую конференцию по Ливии по настоянию Москвы. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россия участвовала в подготовке конференции с самого начала, Россия приняла участие во всех пяти подготовительных раундах, пишет ТАСС.

Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры, — сказал Лавров на брифинге по итогам международной конференции по Ливии.

Глава МИДа отметил, что круг участников конференции из числа соседей Ливии был расширен также по инициативе России. И РФ также настаивала на том, чтобы в документах конференции были чётко обозначены позиции резолюций Совбеза ООН.

Это касается, в частности, отсутствия военного решения и подчёркивания необходимости обеспечить урегулирование в стране силами самих ливийцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии условились создать комитет по мониторингу реализации решений, которые были оговорены на мероприятии.