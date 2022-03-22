18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Москва потребовала от США прекратить демонизацию России

12:21, 22 марта 2022
Москва потребовала от США прекратить демонизацию России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, а также рекомендует американским властям задуматься о последствиях практикуемой политики подавления неугодных режимов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что США ведут дело к разрыву дипотношений с Россией.

Мы требует прекращения демонизации России, мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне, — сказал замминистра.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео