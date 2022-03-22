Москва потребовала от США прекратить демонизацию России
Сергей Попов
Сергей Попов
12:21, 22 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, а также рекомендует американским властям задуматься о последствиях практикуемой политики подавления неугодных режимов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что США ведут дело к разрыву дипотношений с Россией.
Мы требует прекращения демонизации России, мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне, — сказал замминистра.