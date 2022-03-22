Москва потребовала от США прекратить демонизацию России

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале заявление МИД РФ об отказе от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам. Он назвал такое решение исторически оправданным и справедливым, а также отметил, что стороны всё равно никогда не договорились бы по «островной теме».

Это и раньше понимали и мы, и они (Япония. — NEWS.ru). Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей...