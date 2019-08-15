В четверг, 15 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в воровстве. Москва, уверен высокопоставленный американец, якобы своровала у Вашингтона некие ракетные ноу-хау. В ответ россияне попросили обвинителя продемонстрировать действующую американскую ракету с аналогичными гиперзвуковыми технологиями.

Не секрет, что в мире много шума наделал инцидент на военном полигоне под Северодвинском. 8 августа там произошел сильный взрыв. Спустя двое суток госкорпорация «Росатом» проинформировала общественность о том, что жертвами ЧП во время испытания ракеты на морской платформе стали пять человек.

Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского „Скайфолла“ (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты „Буревестник“ — прим. News.ru) заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо! — написал президент США Дональд Трамп несколько дней назад в своем твиттере.

Эстафету подхватил Болтон. На радиостанции «Голос Америки» его попросили прокомментировать инцидент под Северодвинском. И тут Болтон выдал «сенсацию».

Этот инцидент свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она (Россия — прим. News.ru) всё же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий, — считает помощник президента США по национальной безопасности.

«Буревестник» Валерий Мельников/РИА Новости

Не исключено, что данное обвинение стало для российских ракетчиков настоящим откровением. Просто потому, что отечественные эксперты не понимают, зачем России воровать у США технологии гиперзвукового оружия, если именно наши разработчики являются лидерами в этой области.

Планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан ещё в Советском Союзе, когда американцы ничем подобным ещё и не занимались, и не нужно им было... То, что сделано в области планирующего гиперзвукового оружия — это российские разработки, российские идеи и российские технологии для их воплощения, — заявил Интерфаксу генерал-майор Владимир Дворкин, который в прошлом возглавлял 4-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны.

С ним полностью согласен военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, создать гиперзвуковое оружие невозможно, если просто пытаться применять сворованные технологии. Болтон же, обвиняя Россию, скорее всего, просто пытается оправдываться перед американскими налогоплательщиками за отсутствие у США такого вооружения.

Мы реально опережаем США и в области гиперзвука, и в области новых средств доставки, где мы реализуем просто свои собственные наработки. А заявления Болтона — это очередной пример антироссийской риторики со стороны высших должностных лиц США, — заметил Коротченко.

И все же Владимир Дворкин признал, что некоторые американские технологии обгоняют российские.

Всё, что касается завершения разработок, при создании образцов — мы идём на равных. А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники — здесь мы, конечно, всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций, — не стал лукавить Дворкин.

Франц Клинцевич council. gov.ru/Global Look Press

Впрочем, от обороны Москва быстро перешла в контрнаступление. Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич уверен, что это у России в действительности достаточно поводов, чтобы обвинить Вашингтон в интересе к российским разработкам. Но наша страна, добавил Клинцевич, предпочитает вести конструктивный диалог, а не обмениваться обвинениями.

Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза, и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов...Сегодня ситуация принципиально иная. Россия не отстает от США в разработке нового гиперзвукового оружия, и у нас не меньше оснований обвинить США в краже российских технологий в этой сфере, — подчеркнул Клинцевич.

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин попросил американцев представить ракету c параметрами аналогичными российским.

Что касаемо кражи технологий у американцев: ну тогда пусть они явят миру ту самую ракету, технологию которой мы пытаемся украсть, если мы ее пытаемся украсть, — цитирует РИА Новости российского депутата.

В свою очередь, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров даже похвалил американцев, Он утверждает, что украсть оборонные технологии у американцев просто невозможно.