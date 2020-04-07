Москва и Московская область, показавшие пример создания системы ограничительных мер против распространения COVID-19, в итоге не стали восприниматься многими как безусловный образец для подражания. В регионах наблюдается тенденция децентрализации — от закрытия границ и введения ограничений для неместных жителей до усиления негативной риторики местного патриотизма. Об этом говорится в аналитических материалах фонда «Петербургская политика». Эксперты проанализировали наиболее резонансные публичные заявления и действия местных властей и выявили индекс «вирусного суверенитета» российских регионов. За действиями регионов внимательно наблюдают и в администрации президента, где также отслеживают меры принимаемые на местах для защиты от коронавируса. По материалам закрытых исследований могут приниматься решения об эффективности работы того или иного губернатора, отметил в разговоре с NEWS.ru источник близкий к Кремлю.

Президент Владимир Путин в своём последнем обращении к россиянам дал некий карт-бланш руководителям субъектов РФ в определении ограничительных мер в борьбе с коронавирусом. Первыми режим самоизоляции для граждан ввели власти Москвы и Московской области. Вскоре, глава правительства Михаил Мишустин призвал регионы использовать этот опыт в борьбе с распространением инфекции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты фонда «Петербургская политика» для оценки эффективности деятельности местных властей рассчитали индекс «вирусного суверенитета». При его подготовке учитывались наиболее резонансные публичные заявления и действия руководителей регионов. При этом, в рейтинг не включён столичный регион.

Если на старте пандемии Москва и область воспринимались как одни из лидеров в создании особой системы, то по мере радикализации принимаемых в части регионах мер они скорее стали превращаться в символы поиска баланса между экстренными антиэпидемиологическими мерами и сохранением элементов бытового комфорта — при том, что «закручивание гаек» в других территориях стало набирать обороты, а отставание по развитию сервисов доставки, онлайн-продаж и агрегаторов такси за пределами столичного региона продуцирует дополнительные социальные риски и стихийное массовое нарушение введенных ограничений. Кроме того, хотя имели место эксцессы с пассажирами (в том числе транзитными) из других регионов и стран, в действиях Москвы и Подмосковья очевидным образом отсутствовали попытки формирования негатива и тревожности перед жителями других регионов, — пояснили авторы исследования.

В число субъектов с наиболее высоким индексом попали 15 регионов, в том числе территории, где принимались жестко (подчас на грани экстремального «креатива») ограничительные меры по закрытию границ (Челябинская область, Чечня), пассажирского транспорта (Карелия), собственному регулированию торговли и других сфер (Забайкальский край), контролю над приехавшими жителями других регионов (Томская область, Красноярский край), ограничению туризма (Краснодарский край) или нагнетанию подозрений в адрес «москвичей» (Ивановская область).

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом в категорию с низким уровнем попали регионы в которых эксперты не зафиксировали таких подчёркнутых действий. Они либо идут в общем тренде и пытаются быть как все, либо вообще, как Тульская, Ярославская и Тюменская области, — даже самоизоляцию вводят только для людей старше 65 лет и групп риска, пояснил NEWS.ru президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Тактически разнообразие практик не является для федеральной власти комфортным, однако устраивает её с точки зрения балансирования жёстких и мягких ограничительных мер в условиях неопределенности относительно масштабов пандемии. Оборотной стороной смягчения мер является гипотетический рост распространения вирусной инфекции. Издержками же ужесточения режима является ухудшение экономической ситуации, риски негативной социальной динамики и нарастание бытовых проблем. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в беседе с NEWS.ru заметил, что не стал бы серьёзно относиться к попытке ранжирования регионов, но саму информацию о мерах, предпринимаемых губернаторам по борьбе с распространением коронавируса счёл достаточно интересной, особенно для российского обывателя.

Главная мысль, которую стоит вынести из этого исследования, заключается в том, что сегодня администрация президента занимается тренировками с повышенной ответственностью для губернаторов — каждому дают показать себя. В итоге — губернаторы соревнуются между собой, кто окажется эффективнее. Кто проиграет в этом своеобразном тесте на выживаемость, должен подать в отставку, как уже сделали главы трёх субъектов РФ. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

В свою очередь на совещании с экспертами по вопросам развития ситуации с инфекцией Владимир Путин подчеркнул, что все принимаемые властями решения должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения инфекции. Он также отметил, что важно избегать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом и делать выводы, опираясь на позицию медиков.