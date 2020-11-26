Москва ответила на призыв экс-главы офиса Зеленского «сделать шаг назад»

https://static.news.ru/photo/1a8d028a-2fe1-11eb-be86-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак, Андрей Богдан Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Чтобы нормализовать ситуацию в Донбассе, не нужно делать шаг ни вперёд, ни назад, а просто выполнять минские договорённости. Любые альтернативы только отдаляют процесс от завершения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал призыв бывшего руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Богдана «сделать шаг назад». Об этом глава администрации президента Украины заявил в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак, признав при этом факт невыполнения Киевом минских договорённостей.

Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперёд, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь всё предельно просто, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Богдан обратился к Путину во время интервью российской журналистке и на просьбу Собчак пояснить, что является «шагом назад» в его понимании, уточнил, что он имеет в виду «переподписание Минских соглашений».

Соглашения, подписанные в Минске в 2015 году, включают в себя проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.

Юго-восток Украины находится в состоянии конфликта с Киевом на протяжении более шести лет. Власти начали силовую операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик после государственного переворота в стране.

Очередные переговоры контактной группы по Донбассу прошли 25 ноября в форме видеоконференции. Как рассказал представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в переговорном процессе Родион Мирошник, украинская делегация на них устроила скандал. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук на заседании контактной группы заявил, что украинская сторона при подготовке дорожной карты не намерена рассматривать проекты, внесённые представителями республик Донбасса, а хочет видеть только проект от Российской Федерации.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук призвал Москву определиться со своей позицией относительно комплекса договорённостей, достигнутых в рамках «нормандского формата».