https://static.news.ru/photo/5f324924-d568-11e9-a688-fa163e074e61_660.jpg Остров Шикотан Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Постоянный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демарш властей Японии в связи с открытием рыбоперерабатывающего предприятия на острове Шикотан неприемлем.

Расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения РФ хозяйственной и любой другой деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин 5 сентября дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Токио сделал Москве представление на открытие нового предприятия.

Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года. Однако по итогам Второй мировой войны эти земли перешли к СССР.