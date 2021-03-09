Москва отреагировала на приговор по делу об убийстве посла РФ в Турции

https://static.news.ru/photo/958a0a92-80ee-11eb-8bb5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва удовлетворена тем, что суд Анкары наконец-то вынес вердикт по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Дипломата застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в столице республики фотовыставки, посвящённой РФ. В ведомстве рассчитывают на передачу исчерпывающих сведений о заказчиках преступления.

Пять человек приговорены к лишению свободы пожизненно. Девять фигурантов получили различные сроки — от 5 до 15 лет, ещё пятеро подсудимых оправданы. Кроме того, девять обвиняемых до сих пор находятся в розыске. В их числе исламский проповедник и лидер оппозиции Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции считают организатором неудавшегося военного переворота. Прокуратура настояла на том, чтобы дела этих лиц рассматривались отдельно.

Отдаём должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат [Андрей Карлов]. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы даёт основания полагать, что они прошли это тяжёлое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

В министерстве добавили, что РФ по-прежнему считает, что значительную долю ответственности за убийство Карлова несут определённые круги, накануне покушения на дипломата искусственно нагнетавшие негативную атмосферу в СМИ и соцсетях вокруг действий РФ в Сирии. Его убийцей признали сотрудника местной полиции Мевлюта Алтынташа, позднее ликвидированного турецкими силовиками. Власти страны расценили инцидент как провокацию, направленную во вред отношениям между Турцией и РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий посол России в Турции Алексей Ерохов пожаловался на угрозы. Он отметил, что оскорбления касаются не только дипломатов лично, но и России и всех её представителей. По словам Ерохова, угрозы вызваны антироссийскими настроениями из-за событий в сирийском Идлибе.