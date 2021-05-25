МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии

https://static.news.ru/photo/906caaae-be03-11eb-b268-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник посольства Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата. Соответствующая нота была вручена послу республики в РФ Атанасу Крыстину, сообщается на сайте МИД России.

Данная мера является ответом на принятое в апреле сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Софии, — говорится в сообщении.

Власти Болгарии заявили о причастности шестерых граждан России к взрывам на заводах, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева, в период с 2011 по 2020 год. Оружие предназначалось для отправки в Грузию и на Украину. Кроме того, россиян заподозрили в покушении на самого предпринимателя.

В связи с этим в Софии приняли решение выслать из страны российского дипломата. Его обязали покинуть страну до 5 мая. В Москве пообещали ответить на это.

Ранее читатели болгарского издания «Факти» возмутились решению властей Северной Македонии выслать из страны российского дипломата из-за солидарности с Чехией.