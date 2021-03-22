Москва недовольна военной деятельностью Британии в Арктике

Россия критически относится к военной деятельности неарктических государств в регионе. В связи с этим действия Великобритании в Арктике вызывают у Москвы озабоченность. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
Мы исходим из того, что неарктические государства не должны привносить с собой элементы конфронтационности, способствовать появлению каких-либо разделительных линий. В этом плане военная деятельность Великобритании в арктических широтах не может не вызывать у нас озабоченность, — цитирует дипломата РИА Новости.
Он напомнил, что Лондон, присоединяясь к Арктическому совету, брал на себя обязательства по сохранению региона как зоны мира, низкой напряжённости и конструктивного взаимодействия.
Посол добавил, что российская сторона против появления в Арктике военных контингентов любых неарктических государств. Он подчеркнул, что РФ реализует в регионе сугубо мирный проект и настроена на экономическое освоение Арктики в партнёрстве с другими государствами.
Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации ответили на слова британского министра обороны Бена Уоллеса о планах по расширению ядерного арсенала в связи с укреплением противоракетной обороны (ПРО) РФ. Сенатор Константин Косачев заявил, что Уоллес своими словами «подложил большую свинью военным стратегам США и их союзников по НАТО».