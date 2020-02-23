https://static.news.ru/photo/56f1aa96-562a-11ea-86d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что у России нет планов по созыву конференции по ситуации в Ливии. Он подчеркнул, что таких мероприятий было предостаточно в различных столицах.

Продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений, — заявил Богданов в интервью греческим журналистам, сообщает РИА Новости.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. В настоящий момент в Ливии существует двоевластие: правительство национального согласия в Триполи признано ООН, Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

NEWS.ru сообщал, 16 февраля участники мюнхенской встречи по Ливии сформировали Международный комитет. Они призвали стороны конфликта придерживаться перемирия, а также ускорить переговоры по режиму прекращения огня.

Халифа Хафтар призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать берлинские соглашения во время переговоров в Москве с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.