Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что у России нет планов по созыву конференции по ситуации в Ливии. Он подчеркнул, что таких мероприятий было предостаточно в различных столицах.
Продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений, — заявил Богданов в интервью греческим журналистам, сообщает РИА Новости.
В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. В настоящий момент в Ливии существует двоевластие: правительство национального согласия в Триполи признано ООН, Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
NEWS.ru сообщал, 16 февраля участники мюнхенской встречи по Ливии сформировали Международный комитет. Они призвали стороны конфликта придерживаться перемирия, а также ускорить переговоры по режиму прекращения огня.
Халифа Хафтар призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать берлинские соглашения во время переговоров в Москве с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.