Россия в определённый момент может показать США стратегический ракетный комплекс «Сармат».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
«Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом», — отметил глава МИД
Лавров также допустил, что Москва может включить «Авангард» и «Сармат» в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае его продления.
Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, — подчеркнул министр иностранных дел.
Скорый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) российского производства «Сармат» ранее пообещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передавал NEWS.ru.
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