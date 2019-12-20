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Россия в определённый момент может показать США стратегический ракетный комплекс «Сармат».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом», — отметил глава МИД

Лавров также допустил, что Москва может включить «Авангард» и «Сармат» в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае его продления.

Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, — подчеркнул министр иностранных дел.

Скорый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) российского производства «Сармат» ранее пообещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передавал NEWS.ru.

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