Коронавирус всё активнее влияет на политическую ситуацию в нашей большой и очень непростой стране. И, прежде всего, в Москве, влияние которой на состояние дел и стабильность в иных регионах критично. Между тем, утверждают, что президенту не нравится предложенный мэром Сергеем Собяниным так называемый «план Б» противодействия пандемии, который якобы предусматривает прекращение работы общественного транспорта, введение комендантского часа, закрытие города на выезд и въезд, массовое закрытие предприятий кроме тех, что работают на обеспечение жизнедеятельности города.

В Кремле прекрасно понимают, что силами полиции и даже Национальной гвардии такой порядок в огромном многомиллионном городе эффективно не обеспечить. Мы прекрасно помним, как во время августовских уличных выступлений для стабилизации обстановки в город были стянуты силы полиции из соседних областей. А в случае введения ЧС, круг задач людей в форме расширится критически.

Следовательно, пришлось бы вводить ещё по старой советской традиции на улицы Москвы патрули военных, поднимать по тревоге не только дивизию им. Дзержинского, но и, видимо, Таманскую и Кантемировскую дивизии, известные, как придворные. А появление армии на улицах всегда непредсказуемо по своим последствиям. И может, наоборот, вызвать в городе, известном своим своенравием, присутствием активного протестного контингента, дополнительное напряжение, включая и массовые уличные протесты против «государственного переворота». Тогда возникнет риск общего погружения в хаос. А малейшая дестабилизация Москвы повлекла бы за собой дезорганизацию системы управления страной в целом. Все же знают, что разного рода революции и бунты случаются в столицах.

Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так что, видимо, Собянину, который некоторым образом от имени Госсовета должен разрабатывать меры борьбы с последствиями пандемии по всей России, придется внести качественные коррективы во все планы эпидемиологической стабилизации. И, прежде всего, хотя бы наладить снабжение города простыми марлевыми масками, к производству которых вместо рукавиц теперь планируют привлекать и зеков. Пока же отсутствие в аптеках тех же масок свидетельствует лишь о том, что пока логистика города не соответствует требованием любых, пусть и самых ограниченных, чрезвычайных мер.

Между тем, считается, что ситуация, сложившаяся пока только вокруг угрозы пандемии, привела к новому перераспределению функций в среде столичных чиновников. Во всяком случае, многие аналитики обратили внимание на то, что на первый план вновь выходит давняя соратница Сергея Собянина Анастасия Ракова. В начале своей работы в Москве она, возглавлявшая аппарат мэра и представлявшая его в работе с Мосгордумой и госорганами, считалась вторым человеком в столичной властной иерархии. Однако, как полагают, непростой, резкий характер чиновницы осложнил её отношения с кремлевской администрацией. И Ракова получила под свою руку социальный блок, включая и здравоохранение.

Между тем, фактически заменившая её на политическом поприще Наталья Сергунина не справилась, как считается, с нормальной организацией выборов в городской парламент. И объявленная на днях отставка бессменного шефа Мосгоризбиркома Валентина Горбунова — это, дескать, отголосок той неудачи. Просто власти традиционно держали паузу, чтобы такая замена не выглядела бы уступкой улице. Ведь отставки «лужковского кадра» требовали как раз участники августовских протестов. Теперь Ракова опять на первом плане: опровергает информацию о введении в городе ЧС, отвечает за координацию антивирусных мероприятий. И, видимо, имеет все шансы выйти из нынешней ситуации вновь политическим фаворитом.