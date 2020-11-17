Москва и Лондон настроены на совместную борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d13e9f6a-28ee-11eb-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российская и британская стороны заинтересованы в сотрудничестве по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что 17 ноября состоялись консультации первого замглавы МИД Владимира Титова и государственного министра Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон. В их ходе была подтверждена «обоюдная заинтересованность в сотрудничестве в рамках многосторонних усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и глобальным изменением климата, развитии торгово-экономических связей».

Стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, рассмотрели вопросы, связанные ситуацией на Украине, в Нагорном Карабахе, иранской ядерной программой.

Кроме того, со стороны Москвы был сделан акцент на необходимость отказа официальных лиц Великобритании от недружественной риторики в межгосударственном диалоге, сообщается на сайте министерства.

Ранее NEWS.ru писал, что в британском парламенте сочли невозможным улучшение отношений с Россией при её нынешнем руководстве. По мнению депутатов, взаимодействие с Москвой возможно только по закрытым ограниченным каналам, что позволит снизить риск недопонимания и эскалации враждебности.