РФ хочет поднять в ОБСЕ вопрос о действиях соцсетей на фоне митингов

https://static.news.ru/photo/8c5b847c-5f1b-11eb-9697-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российские власти планируют поднять на международных площадках, в том числе в ОБСЕ, вопрос о действиях американских социальных сетей на фоне митингов 23 января по всей России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, таким образом Вашингтон вмешивался во внутренние дела нашей страны.

Хотела бы сказать, что помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вмешательством во внутренние дела Захарова называет распространение в американских соцсетях информации, которую российские власти называют фейковой, а также блокировку аккаунтов официальных лиц на этих ресурсах. Дипломат отметила, что разговор на эту тему «ещё не закончился» и будет продолжен.

Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний — это и соцсети, и видеохостинги — в распространении фейков. Причём это не единичный случай, это массовое распространение фейков, — добавила она.

Захарова отметила, что блокировка российских официальных лиц американскими соцсетями находится за рамками правовых норм.

Накануне она заявила, что российские власти будут «разбираться» с действиями американских интернет-гигантов, в том числе Facebook, в ходе акций в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей стране 23 января. По её словам, социальные сети недостаточно модерировали связанную с протестами информацию, которую в ведомстве считают фейковой.

Кроме того, она рассказала, что посол США в РФ Джон Салливан был вызван в министерство, а замглавы МИД Сергей Рябков выразил американскому дипломату протест в связи с позицией и высказываниями дипмиссии относительно несанкционированных акций в России.

Ранее посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России акций 23 января. Эта информация предназначалась для американских граждан, которым рекомендовали избегать мест проведения митингов. Захарова заявила, что ведомство «будет отвечать» на этот шаг.

Акции в поддержку Навального прошли во многих городах России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек, писал NEWS.ru.