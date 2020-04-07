Москва готова к переговорам с Баку по поставкам военной авиации

https://static.news.ru/photo/8edc3e2c-796a-11ea-83c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона готова к ведению переговоров с Азербайджаном по вопросам военно-технического сотрудничества, в том числе по поставкам военной авиации.

По словам официального представителя ФСВТС РФ Марии Воробьёвой, Баку является давним партнёром Москвы в данной сфере. Сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается планомерно и поступательно.

В Минобороны республики, в свою очередь, отметили, что группа специалистов ВВС посетила российские предприятия военно-промышленного комплекса, включая заводы по производству военных самолётов Су-35 и МиГ-35. В ходе встреч с руководством заводов и представителями «Рособоронэкспорта» азербайджанские военные выразили заинтересованность в закупке самых современных боевых самолётов. Российская сторона заявила о готовности поставлять их в количестве, которое отвечает потребностям ВВС Азербайджана, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Сербия заключили контракт на поставку батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», состоящей из шести единиц техники. Он должен быть реализован в течение 2020 года.