Политика

Москва готова к переговорам с Баку по поставкам военной авиации

10:18, 08 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона готова к ведению переговоров с Азербайджаном по вопросам военно-технического сотрудничества, в том числе по поставкам военной авиации.  

По словам официального представителя ФСВТС РФ Марии Воробьёвой, Баку является давним партнёром Москвы в данной сфере. Сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается планомерно и поступательно.

В Минобороны республики, в свою очередь, отметили, что группа специалистов ВВС посетила российские предприятия военно-промышленного комплекса, включая заводы по производству военных самолётов Су-35 и МиГ-35. В ходе встреч с руководством заводов и представителями «Рособоронэкспорта» азербайджанские военные выразили заинтересованность в закупке самых современных боевых самолётов. Российская сторона заявила  о готовности поставлять их в количестве, которое отвечает потребностям ВВС Азербайджана, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Сербия заключили контракт на поставку батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», состоящей из шести единиц техники. Он должен быть реализован в течение 2020 года.

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